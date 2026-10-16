16 октября 2026 года в Министерстве транспорта Республики Казахстан в рамках правового обучения состоялся семинар с участием представителей РГП «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан.

Основной целью мероприятия стало повышение качества подготовки проектов нормативных правовых актов (НПА), а также совершенствование взаимодействия государственных органов при проведении антикоррупционной экспертизы.

В ходе семинара участники обсудили актуальные вопросы нормотворческой деятельности, новеллы законодательства в сфере разработки нормативных правовых актов, а также требования к качеству их подготовки и оформления.

Особое внимание было уделено вопросам эффективного взаимодействия государственных органов при разработке и согласовании проектов НПА, своевременному выявлению коррупциогенных факторов и обеспечению соответствия разрабатываемых документов требованиям действующего законодательства.

Участие представителей Института законодательства и правовой информации позволило обменяться практическим опытом и обсудить подходы к совершенствованию нормотворческой деятельности.

Проведение подобных мероприятий способствует повышению профессиональной компетентности сотрудников Министерства, укреплению правовой дисциплины и обеспечению высокого качества разрабатываемых нормативных правовых актов.