В рамках форума NEW SILK WAY представлены цифровые решения Казахстана в сфере транспорта

В рамках VIII международного бизнес-форума NEW SILK WAY состоялся диалог с частным сектором по вопросам цифровизации и финансирования транспортного сектора Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций и транспортно-логистического бизнеса. Казахстанскую сторону в диалоге высокого уровня представил вице-министр транспорта Республики Казахстан Дамир Кожахметов.

«Мы последовательно внедряем решения на основе искусственного интеллекта, развиваем электронный документооборот и объединяем информационные системы для обеспечения эффективного обмена данными. Важно, чтобы цифровая трансформация не ограничивалась национальными границами: совместимость систем и согласованные подходы с международными партнёрами позволят сократить время перевозок, снизить издержки бизнеса и повысить конкурентоспособность транспортных коридоров», - отметил он.

Участникам диалога презентованы отечественные цифровые решения, направленные на повышение эффективности транспортной отрасли. В частности, представлены Национальная система видеоконтроля, единая система автодорог e-Joldar, технологии аналитического прогнозирования маршрутных сетей в гражданской авиации Echelon Alpha, а также решения по переходу на электронный документооборот в автотранспорте ЕСУТД и авиации e-Freight.

Участники обсудили перспективы дальнейшей цифровой трансформации транспортно-логистического сектора, эффективного обмена данными между участниками перевозочного процесса. Отдельное внимание было уделено вопросам финансирования отрасли и привлечения частных инвестиций для реализации инфраструктурных и цифровых проектов.