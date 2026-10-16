Казахстан и Чехия обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта

В Астане состоялся казахстанско-чешский круглый стол по вопросам сотрудничества в транспортной отрасли с участием Вице-министра транспорта Республики Казахстан Дамира Кожахметова и Министра транспорта Чешской Республики Ивана Беднарика.

В мероприятии также приняли участие представители государственных органов, транспортных ассоциаций и деловых кругов двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сфере железнодорожного и воздушного транспорта, внедрения современных технологий и привлечения чешских компаний к реализации транспортных проектов в Казахстане.

Особое внимание уделено возможностям применения чешского опыта и технологий в развитии транспортной инфраструктуры Казахстана, а также укреплению прямых связей между предприятиями двух стран.

Вице-министр Дамир Кожахметов отметил заинтересованность Казахстана в развитии практического взаимодействия с чешскими партнерами и реализации совместных проектов.

По итогам круглого стола стороны выразили готовность продолжить диалог, развивать деловые контакты и прорабатывать перспективные направления сотрудничества в транспортной сфере.