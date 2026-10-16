В Казахстане расширяют электронный обмен разрешениями на международные автоперевозки

В рамках Транспортной недели Казахстана на международном бизнес-форуме «NEW SILK WAY» председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан Дастан Жумакулов принял участие в панельной сессии «Цифровая экосистема автомобильных грузоперевозок».

В ходе выступления были представлены результаты цифровизации разрешительной системы международных автомобильных перевозок. В 2026 году электронный обмен иностранными разрешениями расширен на Азербайджан, Турцию и Кыргызстан. С Грузией начат тестовый обмен. Всего выдано порядка 700 тыс. иностранных разрешений в электронном формате.

Отдельное внимание было уделено внедрению сквозного цифрового контроля международных автомобильных перевозок — от выдачи разрешения до подтверждения его фактического использования за счёт интеграции государственных информационных систем.

Реализация этих мер позволит повысить прозрачность перевозок, сократить административные барьеры для бизнеса и перейти к риск-ориентированному транспортному контролю.