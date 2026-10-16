В рамках форума обсуждены вопросы развития Трансафганского транспортного коридора

В рамках международного бизнес-форума «NEW SILK WAY» состоялась встреча по вопросам развития Трансафганского транспортного коридора. В обсуждении приняли участие министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев, генеральный директор Управления железных дорог Афганистана Абдул Карим Фатех, директор Центра изучения проблем транспорта и логистики Министерства транспорта Республики Узбекистан Бекзод Холматов, федеральный секретарь Министерства связи Исламской Республики Пакистан Али Шер Мехсуд и министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег.

Ключевое внимание в ходе встречи было уделено реализации проекта строительства железнодорожного коридора «Центральная Азия – Южная Азия» (CASA), который призван укрепить транспортную связанность между странами Центральной, Южной и Западной Азии, расширить географию перевозок и создать дополнительные возможности для выхода на международные рынки и морские порты.

Участники встречи обсудили текущий статус проекта и практические аспекты его реализации, включая согласование маршрута, развитие необходимой инфраструктуры и формирование грузовой базы. Отдельное внимание было уделено механизмам финансирования проекта, привлечению потенциальных инвесторов и международных финансовых институтов, а также укреплению координации между Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном.

«Сегодня мы подтвердили общий интерес к дальнейшему развитию Трансафганского транспортного коридора и реализации железнодорожного проекта CASA. Для нас важно перейти от обсуждения к практическим действиям. Реализация данного проекта позволит сформировать дополнительное транспортное сообщение между нашими регионами, повысить транзитный потенциал, расширить возможности для грузовых перевозок и укрепить торгово-экономические связи между заинтересованными государствами», — отметил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность сторон в продолжении совместной работы над проектом и последовательной проработке практических шагов для его дальнейшего продвижения.