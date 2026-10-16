В рамках международного транспортно-логистического бизнес-форума NEW SILK WAY под председательством министра транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаева состоялось 46-е заседание Координационного транспортного совещания государств – участников СНГ. В мероприятии приняли участие руководители государственных органов и представители профильных учреждений государств – участников СНГ.

Участники обсудили развитие международных транспортных коридоров, цифровизацию перевозок, вопросы транспортной безопасности, подготовку кадров и взаимодействие транспортных администраций. Отдельное внимание уделили согласованию совместных подходов к развитию транспортной инфраструктуры и повышению эффективности международных перевозок.

По итогам заседания поддержаны решения по ключевым направлениям сотрудничества. Работа по их реализации будет продолжена в рамках Координационного транспортного совещания СНГ.