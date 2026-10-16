Казахстан и Чехия договорились о развитии сотрудничества в транспортной сфере

На полях международного транспортно-логистического бизнес-форума NEW SILK WAY министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев провёл двустороннюю встречу с министром транспорта Чешской Республики Иваном Беднариком.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в транспортной сфере, в том числе в области гражданской авиации и железнодорожного транспорта.

По итогам встречи министры подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Чешской Республики. Документ направлен на развитие стратегического сотрудничества в области железнодорожного транспорта, промышленности и технологического развития.

Подписание меморандума станет основой для дальнейшего укрепления двусторонних связей и расширения взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Чехией в транспортной отрасли.