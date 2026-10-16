В Астане на VIII Международном транспортно-логистическом бизнес-форуме New Silk Way обсудили перспективы развития гражданской авиации Казахстана, создание авиационных хабов и новые возможности для отечественных перевозчиков и аэропортов.

Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева представила ключевые результаты и приоритеты развития отрасли в контексте реализации задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым по укреплению транспортно-логистического потенциала Казахстана.

За девять месяцев 2026 года казахстанские авиакомпании перевезли 12,4 млн пассажиров, аэропорты обработали 136,5 тыс. тонн грузов. Международная маршрутная сеть охватывает 31 страну и 137 направлений, казахстанскими и иностранными авиакомпаниями открыто 24 новых авиамаршрута.

Наряду с реализацией ближайших отраслевых задач совместно с ИКАО разрабатывается мастер-план до 2050 года. Он призван определить долгосрочную модель развития отрасли.

В числе актуальных направлений также грузовая авиация. Государством уже предусмотрены меры поддержки отечественных грузовых перевозчиков, включая льготные условия ввоза отдельных категорий грузовых воздушных судов и расширение возможностей выхода на международные рынки.

Конкретные планы представили и участники авиационного рынка. Аэропорт Астаны представил стратегию развития до 2035 года, предусматривающую строительство второй взлётно-посадочной полосы, расширение грузовой инфраструктуры и цифровизацию. Аэропорт Караганды развивает концепцию QarGo Hub и прогнозирует рост грузопотока до 61 тыс. тонн в текущем году. В Актау представлен проект авиационного и логистического хаба с потенциальными инвестициями в размере 400–500 млн долларов США.

Отдельное внимание было уделено доступности внутренних авиаперевозок. Представитель аэропорта Петропавловска обозначил вопросы, актуальные для малых региональных аэропортов, включая обеспечение их экономической устойчивости и дальнейшего развития.

Авиакомпания SCAT представила масштабную программу развития авиационного хаба в Шымкенте, предусматривающую 12 инвестиционных проектов, включая развитие технического обслуживания воздушных судов и расширение аэропортовой инфраструктуры.

Vietjet Qazaqstan поделился своим видением развития внутреннего авиационного рынка и представил предложения по повышению доступности авиаперевозок и обеспечению устойчивого роста отрасли.

Национальный грузовой перевозчик Alatau Air Cargo готовится начать полёты в ближайшее время

При этом развитие авиации рассматривается как общая задача всех субъектов отрасли. Салтанат Томпиева подчеркнула важность постоянного диалога с авиакомпаниями, аэропортами и другими участниками рынка.

Такой подход позволяет учитывать реальные потребности отрасли при принятии государственных решений и совместно определять практические шаги по развитию перевозок.