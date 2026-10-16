В Актюбинской области завершена реконструкция вокзала Карауылкелды

В Актюбинской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала Карауылкелды, построенного в 1945 году. Работы выполнены в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.

В ходе реконструкции площадь одноэтажного здания увеличена со 112 до 208 кв. м. Полностью обновлены каркас и кровля, фасад облицован фиброцементными панелями. Модернизированы внутренние инженерные сети, проведены отделочные работы, благоустроена прилегающая территория.

Во внутренних помещениях стены отделаны декоративной штукатуркой с водоэмульсионной окраской, установлены подвесные потолки типа «Армстронг». Для покрытия полов использованы керамогранит и модульная виниловая плитка. Вокзал оснащён новой мебелью и необходимым оборудованием. При проведении работ применялись материалы казахстанского производства.

Вокзал Карауылкелды относится ко 2 типу. Через станцию курсируют 12 поездов, связывающих её с Семеем, Мангистау, Бейнеу, Атырау, Оралом, Актобе, Кокшетау, Бурабаем, Костанаем, Шымкентом, Туркестаном, Таразом и Шу.