Под председательством Вице-министра транспорта Республики Казахстан Талгата Ластаева состоялось совещание с первыми руководителями всех аэропортов и авиакомпаний страны по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

В ходе совещания Вице-министр транспорта дал ряд поручений, направленных на обеспечение безопасной и бесперебойной работы гражданской авиации в зимний период.

В частности, поручено обеспечить полную готовность аэропортовой инфраструктуры, аэродромной и специальной техники, а также персонала к работе в сложных погодных условиях. Особое внимание уделено необходимости своевременного проведения технического обслуживания и проверки исправности оборудования, обеспечения аэропортов необходимыми запасами противогололедных реагентов и других расходных материалов.

Кроме того, даны указания по обеспечению готовности аэродромной техники к своевременной очистке взлетно-посадочных полос и других аэродромных покрытий от снега и наледи, а также организации противообледенительной обработки воздушных судов.

Вице-министр подчеркнул необходимость заблаговременного выполнения всех подготовительных мероприятий и обеспечения постоянного контроля за готовностью аэропортов и авиакомпаний к работе в осенне-зимний период.