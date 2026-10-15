Казахстан и Азербайджан подписали Соглашение о сотрудничестве в целях развития ТМТМ

Казахстан и Азербайджан подписали Соглашение о сотрудничестве в целях развития Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор). Документ направлен на укрепление транспортно-логистического взаимодействия между двумя странами, повышение эффективности перевозок и дальнейшее раскрытие транзитного потенциала маршрута.

Соглашение предусматривает взаимные обязательства сторон по обеспечению необходимой пропускной способности ТМТМ, а также стабильность тарифных ставок на перевозки по маршруту.

Важным направлением сотрудничества станет совершенствование портовой логистики. В частности, предусмотрено первоочередное обслуживание линейных судов сторон в портах. Для упрощения транспортных процедур планируется применение единого перевозочного документа при организации железнодорожно-водного сообщения, а также предоставление комплексных логистических услуг по принципу «одного окна» единым логистическим оператором.

Отдельное внимание уделено повышению безопасности и устойчивости перевозок, соблюдению установленных сроков доставки грузов и усилению координации между участниками транспортного процесса. Реализация предусмотренных мер позволит повысить надёжность перевозок, оптимизировать логистические процессы и обеспечить более эффективное использование инфраструктурных возможностей Среднего коридора.

Соглашение открыто для присоединения других государств, что создает условия для расширения международного сотрудничества и укрепления роли Среднего коридора в формировании эффективных транспортных связей между Азией и Европой.

Отметим, за январь–сентябрь 2026 года объем перевозок грузов по ТМТМ увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе транзитные контейнерные перевозки по направлению Китай – Запад показали рост на 64%.