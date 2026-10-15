В Астане приняты Стратегия развития транспорта ОЭС и Астанинская декларация

15 октября 2026 года в Астане состоялось 14-е совещание министров транспорта государств — членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Участники обсудили развитие транспортного сотрудничества, укрепление региональной взаимосвязанности и повышение эффективности международных перевозок. Особое внимание уделено модернизации инфраструктуры, цифровизации и созданию благоприятных условий для торговли и транзита.

По итогам совещания приняты Стратегия устойчивого и жизнестойкого транспорта ОЭС на 2026–2035 годы и Астанинская декларация. Документы определяют общие ориентиры дальнейшего сотрудничества и совместной работы по развитию транспортных связей в регионе.

Проведение совещания в Казахстане стало важным шагом в укреплении диалога между странами ОЭС и продвижении взаимовыгодных транспортных инициатив.