От цифрового паспорта дороги до искусственного интеллекта

Толеген Абдуллин представил цифровые решения для повышения безопасности и качества автомобильных дорог на международном бизнес-форуме «NEW SILK WAY».

15 октября в рамках VIII международного бизнес-форума «NEW SILK WAY» состоялась панельная сессия «Интеллектуальная дорожная инфраструктура». В ходе работы данной панельнрй сессии Председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин рассказал о внедрении цифровых технологий, которые меняют подходы к управлению дорожной сетью, контролю качества и обеспечению безопасности движения.

Одним из ключевых направлений является создание единой цифровой платформы e-Joldar, которая объединяет информацию о состоянии дорог, ремонтах, подрядчиках и выявленных дефектах. На сегодняшний день цифровые паспорта сформированы для 40 тыс. км дорог. В перспективе платформа охватит около 180 тыс. км автомобильных дорог всех уровней. Её промышленный ввод запланирован на 2027 год.

Цифровые инструменты также усиливают контроль качества дорожных работ. В 2025 году инструментально обследовано 15 тыс. км республиканских дорог. Кроме того, технологии искусственного интеллекта позволяют обследовать до 100 км дорог за четыре часа вместо четырёх дней.

Работа ведётся в рамках стратегии «Digital Qazaqstan». К 2028 году планируется охватить интеллектуальной транспортной аналитикой большую часть приоритетных коридоров и узлов страны, а также дополнительно установить комплексы весового контроля.

Внедрение интеллектуальных систем позволит повысить прозрачность управления дорожной инфраструктурой, усилить контроль за качеством работ и эффективнее использовать бюджетные средства.