На полях международного транспортно-логистического бизнес-форума NEW SILK WAY состоялось 11-е заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В заседании приняли участие представители транспортных ведомств государств – членов ЕАЭС.

Участники обсудили реализацию согласованной транспортной политики ЕАЭС, развитие международных транспортных коридоров, устранение инфраструктурных ограничений в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», а также подготовку плана мероприятий на 2027–2029 годы.

Отдельное внимание уделено цифровизации перевозок, внедрению электронных международных транспортных накладных e-CMR, совершенствованию транспортного контроля и повышению безопасности полетов. Также рассмотрены вопросы контроля режима труда и отдыха водителей и применения механизмов перецепки и перегрузки при международных грузовых перевозках.

Реализация рассматриваемых мер позволит повысить эффективность международных перевозок, сократить временные и административные издержки, ускорить прохождение пограничных процедур, устранить инфраструктурные барьеры и укрепить транзитный потенциал государств – членов ЕАЭС.