На форуме NEW SILK WAY рассмотрели перспективы развития Среднего коридора

В рамках международного бизнес-форума «NEW SILK WAY» состоялась панельная сессия, посвящённая развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), его транзитному потенциалу и повышению эффективности перевозок.

В обсуждении приняли участие председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан Нуржан Кельбуганов, директор Всемирного банка по Казахстану и Туркменистану Андрей Михнев, директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Республики Узбекистан Бекзод Холматов, а также представители бизнеса.

В своём вступительном слове Нуржан Кельбуганов подчеркнул стратегическое значение Среднего коридора для Казахстана, отметив его роль в расширении экспортных возможностей страны и укреплении транзитного потенциала.

«За последние пять лет нам удалось существенно продвинуться в развитии маршрута: объём грузопотока вырос более чем в пять раз, а сроки доставки сократились втрое. Сегодня ведётся системная работа по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, охватывающая всю цепочку перевозок — от железнодорожных подходов и пограничных переходов до морских портов Каспия», — отметил он.

Со своей стороны Казахстан последовательно укрепляет инфраструктурную основу для дальнейшего наращивания перевозок по коридору. Ведётся масштабная работа по развитию железнодорожной сети, включая строительство новых и модернизацию действующих железнодорожных линий. Параллельно расширяются терминальные мощности портов Актау и Курык, введён в эксплуатацию контейнерный хаб, а также проводятся дноуглубительные работы, направленные на повышение пропускной способности портовой инфраструктуры и эффективности перевозок.

Отдельное внимание в ходе сессии было уделено цифровизации перевозочного процесса, развитию электронного документооборота и интеграции информационных систем железнодорожных администраций.

Участники дискуссии отметили, что следующий этап развития Среднего коридора должен быть направлен не только на увеличение инфраструктурных мощностей, но и на повышение надёжности, ритмичности и конкурентоспособности перевозок.

Согласованное развитие инфраструктуры, цифровых решений и взаимодействия между странами станет важным условием для дальнейшего укрепления роли ТМТМ в международных транспортно-логистических цепочках.