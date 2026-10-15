Развитие человеческого капитала обсудили на TransLogistica Kazakhstan 2026

В Астане состоялась 29-я Казахстанская международная выставка «Транспорт и логистика» – TransLogistica Kazakhstan 2026. Мероприятие, объединившее представителей госорганов, международных организаций, транспортно-логистических компаний и отраслевых экспертов из более чем 20 стран (Китай, Россия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Турция, ОАЭ, и др) охватывает актуальные вопросы модернизации транспортной отрасли, развития логистической инфраструктуры, внедрения IT-решений и повышения эффективности грузовых перевозок.

В рамках события Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК, Посол Глобальной программы послов ИКАО Салтанат Томпиева приняла участие в качестве спикера пленарной сессии «Женщины-лидеры новой эпохи: люди, технологии и будущее транспорта и логистики».

В сессии также участвовали руководитель Проектного офиса по транспорту и логистике при Администрации Президента РК Алуа Корпебаева, Председатель Комитета женского предпринимательства Президиума НПП РК «Атамекен» Лейла Куленова, Региональный руководитель CPCS по Центральной Азии и Кавказу, председатель Women in TLP, Председатель Women in Trade & Logistics Partnerships Айжан Бейсеева, Руководитель проектов правления Rhenus Group по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Александра Огнева, Директор Kusto Logistics Мадина Ахмеджанова, Директор департамента цифровых сервисов ТОО «Центр развития цифровой экономики» Инкар Хусаинова, Бизнес-партнер по информационным системам и трансформации в Западной и Центральной Азии Alstom Алия Шалова.

Сессия, посвященная роли женщин-лидеров в развитии транспортно-логистической отрасли, подняла вопросы подготовки кадров, развития человеческого капитала и влияния цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда.

В своем выступлении Салтанат Томпиева отметила, что Казахстан как активный участник формирования будущего гражданской авиации, придерживается принципа устойчивого роста отрасли, уделяя большое внимание инвестициям в человеческий капитал.

«Мы активно делимся опытом с международным авиационным сообществом в части наращивания человеческого капитала, проводим региональные семинары и воркшопы ИКАО, привлекая все больше молодых специалистов в нашу отрасль. Убеждена, что в авиации будет гораздо меньше профессий, которые принято считать исключительно мужскими или женскими. Важно, чтобы у молодых людей, и у девушек, и у юношей были равные возможности получить образование, проявить себя и реализовать свой потенциал», – подчеркнула С. Томпиева.

Участники сессии обсудили вопросы дефицита квалифицированных специалистов, развития молодых кадров и наставничества, формирования новых профессиональных компетенций, а также взаимодействия государства, бизнеса и образовательных организаций в подготовке специалистов будущего.