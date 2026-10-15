В рамках VIII международного бизнес-форума «NEW SILK WAY» состоялась встреча глав делегаций — министров транспорта на тему «Синхронизация действий, институциональность и цифровизация».

В мероприятии приняли участие главы делегаций, руководители транспортных ведомств, представители дипломатического корпуса и международных организаций.

В ходе круглого стола участники обсудили развитие международных транспортных коридоров, повышение эффективности логистических цепочек и цифровизацию транспортных процессов. Особое внимание было уделено согласованию инфраструктурных планов, устранению барьеров при пересечении государственных границ и внедрению цифровых решений.

Вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов подчеркнул, что дальнейшее развитие международного транспортного сотрудничества требует согласованных действий всех участников перевозочного процесса.

«Наша главная задача — развивать транспортное сотрудничество и создавать условия для беспрепятственного движения грузов между странами. Для этого необходимо устранять барьеры и внедрять цифровые решения, обеспечивающие эффективное взаимодействие всех участников международных перевозок», — отметил Жанибек Тайжанов.

По итогам встречи участники обменялись мнениями о приоритетных направлениях транспортного сотрудничества и практических мерах по дальнейшему развитию международных перевозок. Обсуждение стало площадкой для согласования подходов к укреплению транспортно-логистических связей между странами и выработки совместных решений.