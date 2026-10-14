В Астане обсудили приоритеты транспортного сотрудничества стран ОЭС до 2035 года

В Астане состоялось Совещание старших должностных лиц Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в рамках подготовки к 14-му Совещанию министров транспорта государств-членов Организации.

В заседании приняли участие представители стран ОЭС и Секретариата Организации, в том числе заместитель Генерального секретаря ОЭС Силапберды Нурбердиев. Казахстан представила делегация Министерства транспорта Республики Казахстан.

Участники рассмотрели проекты Стратегии устойчивого и адаптивного к внешним вызовам развития транспорта ОЭС на 2026–2035 годы и Астанинской декларации. Документы направлены на укрепление транспортной связанности и развитие регионального сотрудничества.

Казахстанская сторона подчеркнула важность согласованного развития международных транспортных коридоров, повышения эффективности грузовых перевозок и совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры. Особое внимание уделено маршрутам Восток–Запад и Север–Юг, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут и коридор Казахстан – Туркменистан – Иран.

Также Казахстан представил предложения по развитию мультимодальных перевозок, совместимости цифровых транспортных систем, мониторингу эффективности международных коридоров и определению приоритетных инфраструктурных проектов.

Предложения казахстанской стороны были поддержаны экспертами и учтены при подготовке документов. Участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении регионального транспортного сотрудничества.

Итоги заседания представят на 14-м Совещании министров транспорта ОЭС, которое состоится 15 октября в Астане.