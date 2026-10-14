В Астане стартовала международная выставка TransLogistica Kazakhstan 2026

Сегодня в Международном выставочном центре EXPO состоялось открытие 29-й Казахстанской международной выставки «Транспорт и Логистика» — TransLogistica Kazakhstan 2026. В церемонии открытия принял участие вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов.

Выставка объединяет представителей государственных органов, отечественных и зарубежных компаний, отраслевых объединений и экспертов для развития международного сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов транспортно-логистической отрасли.

В этом году в выставке участвуют 230 компаний из 20 стран мира, в том числе 101 казахстанская и 129 международных компаний. Среди участников — логистические операторы, представители железнодорожной и портовой инфраструктуры, производители транспортной и складской техники, а также разработчики IT-решений.

Особенностью выставки стало участие 36 новых экспонентов и дебют Турецкой ассоциации экспортеров услуг, объединяющей более 700 компаний. Также впервые организована подкаст-зона «Люди, которые двигают мир» для профессионального диалога с лидерами отрасли.

С 14 по 16 октября в рамках выставки пройдет деловая программа, посвященная развитию международных транспортных коридоров, формированию логистических хабов, складской логистике и внедрению современных технологий.

Ключевыми мероприятиями станут панельная сессия «Центральная Азия: новый логистический хаб», III конференция BreakBulk Kazakhstan, V Конференция по складской логистике Казахстана и IX Международный транспортно-логистический бизнес-форум «New Silk Way». Завершится программа экспертной площадкой Expert Talks «FUTURE CHECK: Транспорт и логистика Казахстана 2035».

Выставка проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Казахстан и ведущих отраслевых организаций. Ее организаторами выступают компании Iteca и «Атакент-Экспо» совместно с международным партнером ICA Events.

TransLogistica Kazakhstan 2026 направлена на укрепление международных деловых связей, расширение партнерства и продвижение современных решений в сфере транспорта и логистики.