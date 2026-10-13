Транзитные перевозки через Казахстан выросли на 13,1%

За 9 месяцев 2026 года объем транзитных грузов, проходящих через Казахстан, увеличился на 13,1%. Об этом стало известно на заседании Правительства РК из доклада вице-министра транспорта Максата Калиакпарова.

Положительная динамика отмечается и в других сегментах отрасли: железнодорожным транспортом перевезено 241,7 млн тонн грузов, что на 3% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, автомобильным – 270,4 млн тонн (на 5,6%). Отечественные авиакомпании обслужили 12,4 млн пассажиров – на 4,2% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года.

Развивается инфраструктура: обновлен 101 железнодорожный вокзал, открыто 20 новых международных авиамаршрутов, модернизированы аэропорты Балхаша, Аркалыка, Павлодара и Актау.

«В сфере автомобильных дорог начаты работы по новым проектам на направлениях Актобе – Кызылорда, Бейнеу – Сексеул, в обход Сарыагаша, Центр – Запад и Караганда – Жезказган»,

— отметил вице-министр.

Сформирована электронная база дорожно-строительных материалов, создана информационная система «Е-Жолы», позволяющая усилить контроль за их качеством.

В авиации также есть ряд результатов. Открыто 20 новых международных направлений. Обновлены аэропорты Балхаша, Аркалыка, Павлодара и Актау.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость обеспечения качества автодорог в соответствии с исполнением поручения Главы государства. В этой связи первому заместителю Премьер-министра Нурлыбеку Налибаеву поручено детально проанализировать все имеющиеся вопросы и внести конкретные предложения.