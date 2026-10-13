В Авиационной администрации Казахстана обсудили вопросы доступности воздушного транспорта для пассажиров с особыми потребностями. В совещании приняли участие представители Министерства транспорта РК, Авиационной администрации Казахстана, отечественных авиакомпаний и аэропортов, а также общественных организаций и инклюзивных сообществ, представляющих интересы лиц с инвалидностью и других пассажиров с особыми потребностями.

Были рассмотрены вопросы совершенствования нормативных требований, статистика обслуживания пассажиров с особыми потребностями, а также практические аспекты взаимодействия авиакомпаний, аэропортов и поставщиков услуг. Был представлен практический опыт аэропортов по повышению доступности инфраструктуры и качества обслуживания пассажиров.

Представители Международного аэропорта Алматы и Международного аэропорта Астана представили применяемые подходы и практические решения в сфере обслуживания пассажиров с особыми потребностями.

Участники обсудили особенности перевозки инвалидных кресел-колясок и других средств мобильности, включая вопросы организации их безопасной перевозки и взаимодействия между всеми участниками процесса воздушной перевозки.

Важной частью совещания стало обсуждение вопросов и предложений от представителей инклюзивных сообществ. Практическим опытом поделились внештатный советник министра труда и социальной защиты населения РК, эксперт-советник АО «Центр развития трудовых ресурсов» Гульнара Ахмолдина, председатель Национальной ассоциации «AUTISM KAZAKHSTAN», уполномоченный представитель РК в Федерации Аутизма Тюркских стран Нурия Балтабайкызы, советник председателя ООИ «Центр независимой жизни «ДОС» Жанагул Дилжанова. Прозвучали актуальные вопросы, с которыми сталкиваются пассажиры с особыми потребностями при пользовании воздушным транспортом.

Участники совещания отметили необходимость продолжения системного диалога между госорганами, авиакомпаниями, аэропортами и представителями инклюзивных сообществ. При этом, при совершенствовании нормативных требований и процедур обслуживания важно учитывать именно практический опыт и потребности самих пассажиров.

В целях дальнейшей координации работы и выработки единых подходов к обеспечению доступности аэропортовой инфраструктуры и качества обслуживания лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения министерство транспорта РК совместно с Авиационной администрацией Казахстана инициировало создание совместной рабочей группы с участием представителей госорганов, аэропортов, авиакомпаний и инклюзивных сообществ. Группа займется анализом действующих требований и практики обслуживания, выявлением проблемных вопросов, выработкой единых подходов к организации обслуживания пассажиров с особыми потребностями, а также подготовкой предложений по совершенствованию доступности аэропортовой инфраструктуры и услуг и взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами.