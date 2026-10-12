Flydubai запустила грузовые рейсы между Алматы и Дубаем

Международный аэропорт Алматы встретил первый грузовой рейс авиакомпании flydubai по маршруту Дубай – Алматы – Дубай. Открытие нового грузового маршрута сопровождалось приветственной церемонией и традиционной для авиации встречей воздушного судна водной аркой.

Грузовые рейсы по данному маршруту будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Boeing 737.

Новое направление обеспечит прямое грузовое авиасообщение между Алматы и Дубаем — важными транспортно-логистическими центрами Центральной Азии и Ближнего Востока. Регулярные рейсы по этому маршруту создадут дополнительные возможности для развития экспортно-импортных перевозок, расширения логистического сотрудничества и укрепления торгово-экономических связей.

Международный аэропорт Алматы продолжает развивать грузовое авиасообщение с ключевыми логистическими центрами мира, расширяя возможности для грузовых перевозок и укрепляя позиции Алматы как авиационно-логистического центра Центральной Азии.