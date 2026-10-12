На железнодорожном транспорте совершенствуют безбарьерную среду

Депутат Курултая Елдос Баялышбаев совместно с представителями Министерства транспорта Республики Казахстан и АО «Пассажирские перевозки» ознакомился с условиями обслуживания маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале и в поезде.

В рамках визита рассмотрены вопросы доступности железнодорожной инфраструктуры, технического оснащения специализированных вагонов и создания комфортных условий для пассажиров с особыми потребностями.

В штабных вагонах предусмотрены специальные купе для маломобильных пассажиров. Они оборудованы подъёмными устройствами, а удобные тамбурные зоны и широкие коридоры обеспечивают возможность передвижения на кресле-коляске. В купе предусмотрены места для пассажира на кресле-коляске и сопровождающего лица, а также специальные крепления для надёжной фиксации кресла. Санузлы оснащены поручнями и раковинами, расположенными на удобной высоте.

Для повышения комфорта в пути вагоны оборудованы светодиодным освещением в тамбурах и системой индивидуальной регулировки температуры в купе. Дополнительно предусмотрены сейфы для хранения личных вещей пассажиров.

Комфорт и безопасность поездок также обеспечиваются системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, устройствами обеззараживания рециркуляционного воздуха и биотуалетными комплексами. Для удобства пассажиров установлены электрические розетки и USB-порты, позволяющие заряжать мобильные устройства.

В ходе визита обсуждены возможности дальнейшего совершенствования условий обслуживания маломобильных граждан. Елдос Баялышбаев предложил ряд инициатив, направленных на повышение доступности железнодорожной инфраструктуры и улучшение качества пассажирского обслуживания.

Создание безбарьерной среды на железнодорожном транспорте остаётся важным направлением работы, призванным обеспечить комфортные и безопасные условия передвижения и равные возможности для всех пассажиров.