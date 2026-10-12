Продолжается реконструкция дороги «Актобе - Улгайсын»

На автомобильной дороге «Актобе – Улгайсын» продолжается реконструкция семи участков общей протяженностью более 260 км. Работы охватывают земляное полотно, дорожное покрытие, мосты и водопропускные сооружения. Полностью завершить проект планируется в 2029 году.

На первом участке протяженностью 28 км, с 791-го по 819-й километр, основные земляные работы практически завершены. Их объем составил около 3,6 млн кубометров. Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен почти на 26 км правой и 28 км левой стороны дороги.

Кроме того, установлены 45 водопропускных труб и построены пять скотопрогонов, обустроено около 24 км барьерного ограждения. На участке работают более 270 специалистов, задействовано около 150 единиц техники. До конца текущего года планируется открыть движение в обоих направлениях, а завершить реконструкцию участка — в 2027 году.

На остальных шести участках общей протяженностью более 230 км также ведутся строительно-монтажные работы. Из предусмотренных проектом около 29 млн кубометров земляных работ выполнено порядка 7 млн кубометров. Одновременно ведутся устройство дорожного основания, переустройство инженерных сетей, строительство мостов и водопропускных сооружений.

На этих участках задействовано более 1,3 тыс. специалистов и около 1 тыс. единиц техники. В рамках строительства уже установлены 22 водопропускные трубы и скотопрогона из 84 предусмотренных проектом. Работы ведутся на пяти из девяти мостов. Также заготовлено около 100 тыс. тонн щебеночных материалов и изготовлено порядка 3 тыс. кубометров железобетонных изделий.

На всех участках осуществляется технический надзор за качеством работ и соблюдением строительных норм.

Реконструкция дороги «Актобе – Улгайсын» является частью развития международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Реализация проекта позволит повысить пропускную способность дороги, улучшить безопасность движения и транспортное сообщение между регионами, а также укрепить транзитный потенциал Казахстана.