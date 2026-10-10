Вице-министр транспорта ознакомился с ходом реконструкции вокзала Астана-1

Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов посетил строительную площадку железнодорожного вокзала Астана-1, где ознакомился с текущим ходом реконструкции и проверил темпы реализации проекта.

В ходе рабочего объезда представители подрядной организации доложили о ходе строительно-монтажных работ, соблюдении утверждённого графика и мерах, принимаемых для своевременного завершения реконструкции.

Общая площадь обновляемого объекта составляет 8 409 квадратных метров. На сегодняшний день завершены основные работы по возведению каркаса здания и устройству кровли. Продолжаются внутренние и наружные отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения, включая электроснабжение, отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию. Параллельно ведется строительство пассажирского перрона и конкорсного перехода, а также благоустройство прилегающей территории.

По итогам осмотра Жанибек Тайжанов поручил подрядной организации обеспечить необходимые темпы строительства, усилить контроль за качеством выполняемых работ и принять исчерпывающие меры для завершения реконструкции в установленные сроки в соответствии с утверждённым графиком.

Реконструкция вокзала Астана-1 проводится в рамках масштабной программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства.

После завершения работ вокзал получит обновлённую инфраструктуру, отвечающую современным требованиям комфорта, безопасности и доступности. Реализация проекта позволит создать более удобные условия для пассажиров и повысить качество обслуживания на одном из важных железнодорожных объектов столицы.