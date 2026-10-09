Авиакомпания Air Astana запускает новые маршруты в Оман

Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

Авиакомпания Air Astana приступает к выполнению регулярных рейсов по 2 новым направлениям в Оман: с 23 октября текущего года Алматы – Салала с частотой 1 раз в неделю (пятница), а с 24 октября текущего года Астана – Салала с частотой 1 раз в неделю (суббота) на воздушных судах типа Airbus 320.

В настоящее время рейсы в Оман выполняются по направлению Алматы – Маскат авиакомпанией Salam Air.

Ожидается, что открытие новых маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Республикой Казахстан и Султанатом Оман.