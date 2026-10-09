Объем экспортных перевозок железнодорожным транспортом увеличился на 7,1%

По итогам 9 месяцев 2026 года объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом составил 241,7 млн тонн, увеличившись на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (233,7 млн тонн).

Одним из факторов положительной динамики стало увеличение объемов экспортных перевозок. За январь–сентябрь 2026 года по железной дороге на экспорт перевезено 69,4 млн тонн грузов — на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем составил 64,8 млн тонн.

Рост экспортных перевозок обеспечен увеличением объемов транспортировки железной руды, зерна, удобрений, угля, строительных грузов и других видов продукции.

Значительный рост зафиксирован по железной руде. Объем ее экспортных перевозок составил 10,1 млн тонн, увеличившись на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Экспортные перевозки зерна выросли на 17,6% — до 8,3 млн тонн. Основной рост пришелся на направления в страны Центральной Азии, Афганистан и Китай.

За отчетный период на экспорт перевезено 1,2 млн тонн удобрений, что на 9% выше уровня прошлого года. Рост обусловлен увеличением объемов отгрузок в Беларусь, Бразилию, Узбекистан, Болгарию и Афганистан.

Объем экспортных перевозок угля составил 25,8 млн тонн, увеличившись на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.