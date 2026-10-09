Казахстан и Европейский инвестиционный банк обсудили развитие транспортной инфраструктуры

В Астане состоялась встреча Министра транспорта Республики Казахстан Нурлана Сауранбаева с Вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Мареком Мора.

В ходе встречи стороны обсудили текущее взаимодействие и дальнейшие перспективы сотрудничества в транспортной сфере. Особое внимание уделено модернизации транспортной инфраструктуры и развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) как одного из ключевых направлений транспортной связанности между Азией и Европой.

Предметно рассмотрены реализация действующих и проработка новых проектов в сфере автомобильных дорог, а также возможности расширения сотрудничества в железнодорожном секторе.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и готовность продолжить предметную проработку перспективных транспортных проектов. Казахстанская сторона выразила готовность обеспечить необходимую координацию.