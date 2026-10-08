В Казахстане продолжается системное обновление дорожной сети местного значения

В Казахстане последовательно улучшается состояние местной дорожной сети. За последние годы ремонтными и дорожно-строительными работами охвачены тысячи километров дорог, при этом основной акцент сделан на участках, которые обеспечивают транспортную доступность населённых пунктов, связь районов и выход к основным транспортным направлениям.

Сегодня из 70 тыс. км местных дорог 63,7 тыс. км, или 91%, находятся в нормативном состоянии. Для сравнения, на начало 2023 года этот показатель составлял 85%.

Существенный объем работ выполнен в 2023–2025 годах. За этот период ремонтными и дорожно-строительными работами охвачено 13,3 тыс. км местных дорог, из которых 10,6 тыс. км уже введены в эксплуатацию. В 2023 году работы проведены на 4,9 тыс. км, в 2024 году – на 4,3 тыс. км, в 2025 году – на 4,1 тыс. км.

Работа не останавливается и в текущем году. В 2026 году ремонтными и дорожно-строительными работами охвачено еще 2,4 тыс. км местных дорог.

При этом задача заключается не только в устранении отдельных проблемных участков, но и в формировании устойчивой дорожной сети на перспективу. В этой связи предусматривается поэтапное улучшение технического состояния дорог, в том числе за счет устройства гравийного и щебеночного покрытия.

Всего планируется привести в соответствие требованиям порядка 14 тыс. км местных дорог. Реализация этих мероприятий позволит к 2029 году увеличить долю местной сети в нормативном состоянии до 95%.

Таким образом, развитие местных дорог становится последовательным процессом: от восстановления наиболее проблемных участков – к комплексному улучшению всей сети и обеспечению стабильного транспортного сообщения между населенными пунктами.