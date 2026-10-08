В Министерстве транспорта обсудили новые подходы к продвижению идеологии «Закон и Порядок»

В Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялся совместный семинар для государственных служащих Министерства транспорта и Министерства промышленности и строительства в рамках плана работы Уполномоченного по этике.

Основными темами мероприятия стали «Заң мен Тәртіп идеологиясын қоғамда ілгерілетудің жаңа тәсілдері» и «Незаконное вознаграждение и взятки: понятие и отличительные признаки».

Лектором выступил Нұрғали Берікұлы Рахимов, доцент кафедры Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, советник юстиции.

В ходе семинара рассмотрены значение и концептуальные основы идеологии «Закон и Порядок», её взаимосвязь с принципами законности и справедливости, а также современные подходы к формированию культуры законопослушного поведения и повышению правовой грамотности. Отдельное внимание уделено практическим вопросам продвижения данной идеологии, включая необходимость системной информационно-разъяснительной работы, активного участия государственных органов и применения современных форм правового просвещения.

В рамках второй темы участники обсудили понятие незаконного материального вознаграждения и взятки, а также основные критерии их разграничения с административными коррупционными правонарушениями. Особое внимание было уделено вопросам ответственности за незаконное предоставление и получение вознаграждения и изменениям уголовного законодательства, вступающим в силу с 1 января 2027 года.

Проведение семинара направлено на повышение правовой осведомлённости государственных служащих, укрепление принципов законности и добропорядочности, а также формирование устойчивой антикоррупционной культуры в государственных органах.

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