7–8 октября 2026 года в г. Астане проходит международное мероприятие Central Asia MRO, посвященное вопросам развития технического обслуживания и ремонта воздушных судов (MRO), внедрения современных технологий и расширения международного сотрудничества в авиационной отрасли.

В рамках мероприятия состоялась пленарная сессия, посвященная развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в сфере гражданской авиации. Сессию открыли Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев и Министр Великобритании по вопросам торговли Анас Сарвар.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, расширение воздушного сообщения, развитие авиационной инфраструктуры, технического обслуживания и ремонта воздушных судов, внедрение современных технологий, а также возможности привлечения инвестиций и реализации совместных проектов, а также развитию рынка MRO в Казахстане, повышению компетенций отечественных авиационных специалистов и расширению взаимодействия с ведущими международными компаниями авиационной отрасли.

Казахстанская сторона отметила заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства с Великобританией и привлечении британских авиакомпаний и авиационных предприятий к реализации совместных проектов в Казахстане.