За 9 месяцев 2026 года железнодорожные перевозки зерна выросли на 12%

За январь–сентябрь 2026 года по железнодорожной сети Казахстана перевезено 10,8 млн тонн зерна, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,61 млн тонн). При этом объем экспортных перевозок составил 8,4 млн тонн, увеличившись на 14%.

Наибольшая положительная динамика отмечается на направлениях в страны Центральной Азии. За девять месяцев текущего года туда железнодорожным транспортом перевезено 5,5 млн тонн зерна, что на 33% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Основной объем пришелся на Узбекистан — 4,11 млн тонн (+44%) и Таджикистан — 1,18 млн тонн (+16%). В Кыргызстан направлено 184 тыс. тонн, в Туркменистан — 30 тыс. тонн зерна.

Рост объемов перевозок отмечен и на других экспортных направлениях. В Китай перевезено 750 тыс. тонн зерна, что на 54% больше прошлогоднего показателя. В Афганистан отправлено 762 тыс. тонн — в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

С началом нового сезона уборочной кампании продолжается рост объемов погрузки зерна. В сентябре 2026 года объем погрузки зерна составил 1,45 млн тонн, что стало рекордным показателем и на 7% превысило уровень аналогичного периода 2025 года.

Для обеспечения стабильных и своевременных перевозок нового урожая Министерством транспорта Республики Казахстан создан Зерновой штаб по организации и координации перевозок зерна железнодорожным транспортом. Штаб координирует деятельность всех участников перевозочного процесса, контролирует готовность железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, а также принимает необходимые меры для оперативного решения возникающих вопросов.

Для перевозки нового урожая подготовлен необходимый подвижной состав. В настоящее время имеется 16,9 тыс. зерновозов, 17,8 тыс. крытых вагонов и более 2 тыс. локомотивов. Имеющегося подвижного состава достаточно для обеспечения перевозок зерна в полном объеме. При необходимости предусмотрены дополнительные возможности для увеличения объемов перевозок.