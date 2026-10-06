Казахстан и Оман укрепили правовую основу для развития воздушного сообщения

6 октября 2026 года в г. Астана в рамках государственного визита Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Республику Казахстан состоялась церемония обмена Соглашением о воздушном сообщении между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман при участии Глав государств.

С казахстанской стороны Соглашение подписал Министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев, с оманской стороны – Министр иностранных дел Султаната Оман Бадр бин Хамад Аль Бусаиди.

Подписание Соглашения укрепило договорно-правовую основу сотрудничества в сфере гражданской авиации и создало дополнительные возможности для дальнейшего развития воздушного сообщения между Казахстаном и Оманом.

Реализация Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических и деловых связей, привлечению инвестиций, а также укреплению туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Оманом.