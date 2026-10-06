Реконструкция вокзала Алматы-1 выходит на завершающий этап

На вокзале Алматы-1 завершаются работы по обновлению здания и прилегающей территории. Пространство вокзала меняется с учетом потребностей пассажиров — расширяются зоны ожидания, создаются безопасные и удобные условия для пребывания.

Площадь обновленного здания превышает 17 тыс. кв. метров. Внутри пересмотрена организация пассажирских пространств, расширен зал ожидания, уже установлены новые эскалаторы, лифты и информационные табло. В здании устанавливается современное инженерное оборудование. Особое внимание уделяется доступности объекта для маломобильных пассажиров и удобству пассажиров с детьми. В нижней части здания, в переходе, разместятся коммерческие помещения.

Для пассажиров предусмотрены модульные гостевые номера, также откроется железнодорожный музей.

Изменится и территория перед вокзалом. Вместо парковочной зоны создается благоустроенная аллея с деревьями и клумбами. Здесь появятся скамейки и зоны для отдыха, установят информационное табло. Территория станет продолжением пассажирского пространства вокзала и более комфортной городской зоной.

Обновляется конкорс: конструкция усилена, используются стеклянные элементы. В здании применяются современные материалы, обновлены кровля и фасад, ведутся внутренние отделочные работы.

Работы на объекте ведутся круглосуточно. В дневную смену задействованы 407 человек, в ночную — 68. На объекте работает специализированная техника.