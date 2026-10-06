В Казахстане продолжаются работы по ремонту железнодорожных путей

За 8 месяцев 2026 года в Казахстане отремонтировано 1 056 км железнодорожных путей. Всего в текущем году предусмотрен ремонт 1 577 км путей. Работы на ряде участков продолжаются.

Мероприятия реализуются в рамках программы развития транспортной отрасли во исполнение поручений Главы государства. Программа направлена на поэтапное обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности железнодорожной сети.

В рамках программы завершены работы на участках Бейнеу – Мангистау и Павлодар – Семей. Также оздоровлено 83 км железнодорожного пути на малодеятельных участках Кокпекты – Карагайлы, Атасу – Каражал, Жамбыл – Жанатас и Карабулак – Текели.

До конца 2026 года планируется завершить работы на участках Семей – Аягоз и Макат – Бейнеу – Мангистау. Продолжается ремонт на направлениях Озинки – Кандыагаш, Астана – Алматы, Астана – Тобол, Кокшетау – Костанай, Арыс – Шенгельды и других участках железнодорожной сети.

В целом в период с 2023 по 2029 годы в стране планируется отремонтировать 11 тыс. км железнодорожных путей. За первые три года реализации программы, с 2023 по 2025 годы, уже обновлено 4 448 км при плановом показателе 4 353 км. Таким образом, план перевыполнен на 95 км.

Проводимые работы уже способствуют улучшению технического состояния железнодорожной сети. В частности, повышена скорость движения пассажирских поездов на участках общей протяженностью 1,9 тыс. км. На отремонтированных участках бальная оценка состояния пути соответствует категориям «хорошо» и «отлично».

Последовательное обновление железнодорожной инфраструктуры позволит повысить надежность и пропускную способность сети, улучшить условия движения грузовых и пассажирских поездов, а также создать дополнительные возможности для дальнейшего развития транспортно-логистического потенциала Казахстана.