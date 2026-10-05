В Павлодарской области завершена реконструкция вокзала станции Аксу-2

В Павлодарской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Аксу-2, построенного в 1981 году. Обновление объекта проведено в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.

В ходе реконструкции проведён комплекс работ по обновлению здания вокзала. Полностью заменены кровля и фасад, выполнена внутренняя отделка помещений. Модернизированы инженерные коммуникации — системы водоснабжения, канализации и отопления, обновлены электрические и слаботочные сети.

Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Проведены необходимые работы по приведению в порядок пространства вокруг вокзала, что позволило улучшить условия пребывания пассажиров и повысить комфорт обслуживания.

Вокзал станции Аксу-2 относится ко II типу. Через станцию проходят восемь пассажирских поездов, обеспечивающих транспортное сообщение Аксу с Алматы, Астаной, Павлодаром, Семеем, Усть-Каменогорском и Мангистау.

Реконструкция вокзала позволит повысить качество пассажирского обслуживания и создать более комфортные условия для жителей и гостей города.