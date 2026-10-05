Реализация Послания Президента: как меняется транспортная система Казахстана

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию региональной транспортной связанности, данного в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Правительство модернизирует автомобильную, железнодорожную, авиационную и морскую инфраструктуру, а также развивает логистические маршруты. Основной акцент — повышение связанности регионов, сокращение времени в пути и ускорение прохождения грузопотоков по международным коридорам.

🛣 За три года построено и отремонтировано 19,1 тыс. км дорог

В 2023–2025 годах в Казахстане построено, реконструировано и отремонтировано 19,1 тыс. км автомобильных дорог. В 2026 году строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено более 11 тыс. км республиканской и местной дорожной сети.

🚗 До 2029 года 97% республиканских дорог

планируется привести в нормативное состояние

К концу 2026 года доля республиканских дорог в нормативном состоянии должна вырасти с 92% в 2023 году до 95%, местных — с 86% до 92%. К 2029 году целевые показатели составят 97% и 94% соответственно.

⏱ На отдельных направлениях время в пути сократилось более чем вдвое

К примеру, в Западно-Казахстанской области завершены реконструкция и капитальный ремонт 245 км трасс, связывающих районы Қазталов, Жәнібек и Бөкей орда с областным центром. Для 54 тыс. жителей время в пути до Уральска сократилось с 12–14 до 5–6 часов.

🚆 Строится еще 800 км железных дорог

За последние пять лет в Казахстане проложено 911 км новых железнодорожных путей. Сейчас строится еще 800 км, одновременно модернизируется порядка 2,6 тыс. км действующего полотна.

✈ Внутреннее авиасообщение расширилось до 890 рейсов в неделю

В 2026 году восстановлен аэропорт города Арқалық и возобновлено авиасообщение с Астаной, Алматы и Костанаем. До конца года планируется завершить строительство новых аэропортов в Зайсане, Қатонқарағай и курортной зоне Кендірлі. По состоянию на сентябрь 2026 года внутреннее авиасообщение охватывает около 60 маршрутов с частотой 890 рейсов в неделю.

💻 Цифровизация ускоряет пассажирские и грузовые перевозки

На железной дороге запущен сервис «Онлайн-табло движения поездов» на базе GPS-трекеров для мониторинга составов в режиме реального времени. Развивается спутниковый интернет OneWeb и Starlink. На Транскаспийском международном транспортном маршруте внедрена платформа Digital Trade Corridor, а модуль Tez Customs сократил время таможенного оформления с 8 часов до 30 минут. В результате комплекса мер сроки доставки грузов по ТМТМ снижены с 38 до 13–17 суток.

🟦Развитие транспортной системы сочетает обновление автомобильной, железнодорожной, авиационной и морской инфраструктуры с цифровизацией перевозок. Это повышает связанность регионов, сокращает время в пути и усиливает транзитные возможности Казахстана.

🔎 О ключевых изменениях транспортно-логистической системы Казахстана — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.

📱 @KZgovernment