В порту Актау ведутся основные дноуглубительные работы

В порту Актау начаты основные дноуглубительные работы, направленные на обеспечение устойчивой работы портовой инфраструктуры и повышение эффективности перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Необходимость проведения мероприятий обусловлена продолжающимся снижением уровня Каспийского моря, что влияет на условия судоходства и эксплуатационные характеристики акватории порта. В рамках проекта предусмотрено изъятие около 1,3 млн куб. метров грунта, благодаря чему глубина акватории увеличится до 6–7 метров.

В свою очередь проведение дноуглубительных работ будет способствовать повышению пропускной способности порта и росту объемов перевозок по ТМТМ до 30%, а также создаст условия для снижения стоимости морской транспортировки грузов ориентировочно на 10–15%. Кроме того, реализация проекта будет способствовать привлечению инвестиций в развитие портовой инфраструктуры и повышению безопасности мореплавания.

На сегодняшний день подрядчиком разработан график выполнения работ, реализация которых осуществляется в соответствии с установленными сроками. Для оперативного решения текущих вопросов и координации действий участников регулярно проводятся рабочие совещания. Завершение дноуглубительных работ планируется до конца текущего года.