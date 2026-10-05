Приказом председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан Нугманов Амангельды Шайхуллович назначен заместителем председателя Комитета.

Амангельды Нугманов окончил Актюбинский сельскохозяйственный техникум, университет «Қайнар» с отличием, Международную академию правоохранительных органов в Будапеште (Венгрия), Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в сфере сельскохозяйственного производства. В системе таможенных органов прошёл путь от инспектора до руководящих должностей в территориальных департаментах. В разные годы возглавлял департаменты таможенного контроля по г. Астане, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областям.

В 2010–2012 годах занимал должность управляющего директора — члена Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», где курировал вопросы корпоративных связей, привлечения инвестиций, юридического и кадрового обеспечения.

В последующие годы занимал должности председателя Ревизионной комиссии по Западно-Казахстанской области, руководителя департаментов внутреннего государственного аудита по г. Астане и Актюбинской области, руководителя аппарата акима Актюбинской области, а также председателя Актюбинского областного маслихата.

С 25 января 2023 года по 1 июля 2026 года являлся депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.