1 октября 2026 года в городе Астана состоялось 10-е заседание Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние двусторонней торговли и практические меры по ее дальнейшему расширению.

Первый вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Айжан Бижанова отметила, что с начала года Казахстан и Монголия значительно активизировали взаимодействие. За восемь месяцев взаимный товарооборот составил порядка 77 млн долларов.

При этом в текущем году сторонами проведена большая работа по формированию правовых, торговых и финансовых инструментов для дальнейшего роста взаимной торговли.

Одним из ключевых факторов стало вступление 22 июля в силу Временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией. Преференциальные условия охватывают 367 товарных позиций. Казахстан видит значительный потенциал для увеличения поставок продукции АПК, машиностроения, металлургии и химической промышленности.

Параллельно создается инфраструктура для продвижения казахстанской продукции на монгольском рынке. В текущем году подписано несколько соглашений с крупными монгольскими партнерами.

В рамках одного из них — с Mon-Kaz Trade & Investment Hub — в Улан-Баторе ведется подготовка к запуску торговой площадки под брендом Made in Kazakhstan, где казахстанская продукция будет представлена на постоянной основе.

Отдельное внимание уделено развитию торгового финансирования. Экспортно-кредитным агентством Казахстана одобрен лимит в размере 33 млн долларов на Trade and Development Bank Монголии. В рамках данного механизма уже прорабатываются три сделки по поставке казахстанских железнодорожных полувагонов общей стоимостью порядка 21 млн долларов. Параллельно ведется работа с другими монгольскими банками.

Казахстанская сторона предложила также проработать встречный финансовый механизм, который позволит отечественному бизнесу приобретать монгольскую продукцию на более выгодных условиях. Это позволит использовать инструменты торгового финансирования для увеличения взаимных поставок.

Еще одним практическим результатом стало развитие сотрудничества в сфере технического регулирования. 28 сентября подписан Меморандум между Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Монгольским агентством по стандартизации и метрологии. Работа направлена на упрощение процедур и снижение технических барьеров во взаимной торговле.

Особое внимание на заседании уделено транспортно-логистической связанности двух стран. Казахстан поддержал инициативы монгольской стороны по совершенствованию торговых маршрутов, развитию перевозок через территорию Китая и снижению логистических издержек.

«За этот год мы вместе провели большую подготовительную работу. Созданы торговые, финансовые и организационные инструменты. Теперь наша общая задача — наполнить их конкретными сделками, обеспечить новые контракты и рост взаимного товарооборота», — отметила Айжан Бижанова.

Казахстанская сторона выразила готовность продолжить практическую работу по продвижению совместных торговых проектов и оказывать необходимое содействие монгольскому бизнесу на казахстанском рынке.