Продовольственная инфляция в Казахстане в сентябре составила 8,5%

По данным Бюро национальной статистики, в сентябре 2026 года годовая инфляция в Казахстане составила 9,3%. Цены на продовольственные товары выросли на 8,5%. В месячном выражении инфляция сохранилась на уровне августа и составила 0,6%.

В сентябре по ряду продуктов зафиксировано снижение цен. Лук подешевел на 20,7%, лимоны на 13,9%, морковь на 13,6%, картофель на 13,4%, баклажаны на 11,2%, капуста на 10,1%. Также снизились цены на сладкий перец, яблоки, груши, чеснок и бананы. На 6,1% снизились цены на каши для детского питания, на 1,3% на сахар.

Снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции наблюдается и в годовом выражении. За год яблоки подешевели на 11,1%, лимоны на 8,3%, свекла на 6,9%, капуста на 6,1%, бананы на 5,6%, сладкий перец на 3,9%.

Министерство торговли и интеграции продолжает работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Основной акцент сделан на обеспечении достаточного предложения, прямых поставках от производителей, сокращении избыточного посредничества и контроле торговых надбавок.

С начала года через механизм прямых поставок на внутренний рынок поступило около 33,2 тыс. тонн картофеля, 13,9 тыс. тонн моркови, 4,7 тыс. тонн лука и 177,7 тонн белокочанной капусты. Основные объемы поставлены из Китая, Узбекистана и других стран региона.

Для сдерживания цен также используются стабилизационные фонды и механизм «оборотной схемы». Региональные комиссии продолжают работу по выявлению непродуктивных посредников. С начала года проведено 816 заседаний, выявлен 3 391 факт нарушения, из цепочек поставок исключены 222 непродуктивных посредника.

Продолжается контроль за соблюдением 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. С начала года за ее превышение вынесено 3 610 административных постановлений.

Дополнительно принимаются меры по снижению издержек производителей и поставщиков. С июня действует понижающий коэффициент на железнодорожные перевозки социально значимых продовольственных товаров и пшеницы для мукомольных и хлебопекарных предприятий. Это позволяет снизить стоимость перевозок до 40%. Также предусмотрено снижение тарифа на электроэнергию для производителей социально значимых товаров при принятии ими обязательств по стабилизации цен.

Работа по обеспечению ценовой стабильности продолжается. В центре внимания остаются товары, оказывающие наибольшее влияние на продовольственную инфляцию, а также бесперебойное насыщение внутреннего рынка.