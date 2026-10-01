Казахстанские автопроизводители поставят в Беларусь коммерческую технику на $30 млн

На полях форума «Иннопром. Беларусь» состоялось заседание Казахстанско-белорусского делового совета. При содействии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и АО «Центр развития торговой политики QazTrade» казахстанские компании заключили соглашения с белорусскими партнерами по расширению поставок продукции.

Одним из ключевых результатов стало соглашение о поставках коммерческой техники казахстанского производства. ТОО «Hyundai Trans Auto» и белорусская компания ООО «Эр Си Эм» проработали поставки 790 единиц техники в 2027–2028 годах на сумму не менее 30 млн долларов США. Совокупный подтвержденный экспортный потенциал казахстанских автопроизводителей на рынке Беларуси оценивается до 4 500 единиц техники в год.

Еще одно соглашение предусматривает расширение поставок продукции казахстанских производителей на белорусский рынок. В рамках действующего механизма продвижения казахстанской продукции сформирован пул поставщиков, а прогнозируемый объем поставок составляет до 20 грузовых автомобилей в год.

Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Беларуси демонстрирует положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот между странами вырос на 30 процентов и превысил 1,2 млрд долларов США. За январь–июль 2026 года взаимная торговля увеличилась на 20,5 процента и составила 723 млн долларов США. Экспорт Казахстана достиг 180,3 млн долларов США, импорт составил 542,7 млн долларов США. Экспорт казахстанской продукции агропромышленного комплекса в Беларусь за этот период вырос на 34,9 процента и достиг 24,9 млн долларов США.

Для расширения экспорта Казахстан и Беларусь сосредоточили работу на конкретных проектах в промышленности, машиностроении и АПК. Дополнительный экспортный потенциал казахстанской продукции оценивается в 80,1 млн долларов США.

В январе 2026 года в Минске начал работу Торговый дом Казахстана «Казах Трейд Хаус». Он стал инструментом продвижения казахстанских товаров и сопровождения экспортных проектов на белорусском рынке. Сформирован пул из восьми казахстанских производителей. Потенциальный объем поставок составляет до 20 грузовых автомобилей в год на сумму до 300 тыс. долларов США.

По продовольственной продукции прорабатываются поставки в крупнейшую торговую сеть Беларуси «Евроопт». В ассортименте рассматриваются масло, молочная продукция, напитки, минеральная вода, мука, крупы и мясные консервы.

В железнодорожном машиностроении ТОО «Проммашкомплект» уже поставляет цельнокатаные железнодорожные колеса в Беларусь. ТОО «Railways Systems Holding» ведет переговоры по поставкам вагонов, рельсовых автобусов, комплектующих и другой продукции.

Еще два проекта предусматривают промышленную кооперацию и локализацию производства в Казахстане. ООО «ПОЖСНАБ» и ТОО «Автокомпоненты КЗ» прорабатывают производство специальной пожарной техники. ТОО «Qaz-Bel Лифт» и ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» разрабатывают лифт с последующим производством в Актобе.

Основной акцент дальнейшей работы сделан на заключении конкретных контрактов и увеличении объемов поставок казахстанской продукции в Беларусь.