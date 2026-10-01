С 1 декабря электрозарядные станции в Казахстане будут проходить обязательную поверку

В Казахстане вводятся новые требования к точности измерений на электрозарядных станциях. С 1 декабря 2026 года измерения, осуществляемые при зарядке электромобилей, будут относиться к сфере государственного регулирования, а применяемые для этого средства измерений — подлежать обязательной поверке.

Соответствующие требования предусмотрены приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 25 сентября 2026 года № 272-НҚ «Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию».

Изменения направлены прежде всего на обеспечение достоверности расчетов при зарядке электромобилей и защиту интересов потребителей.

Сегодня стоимость зарядки электромобиля напрямую зависит от объема отпущенной электроэнергии. Поэтому важно, чтобы оборудование, на основании показаний которого производится расчет с потребителем, обеспечивало необходимую точность измерений.

С введением новых требований средства измерений, используемые на электрозарядных станциях для учета отпущенной электроэнергии, должны будут соответствовать установленным метрологическим требованиям и своевременно проходить поверку.

Поверка позволяет подтвердить, что средство измерений исправно, работает в установленных пределах точности и корректно определяет фактический объем электроэнергии, полученной электромобилем.

Таким образом, потребитель получает дополнительную гарантию того, что оплачивает именно тот объем электроэнергии, который фактически был отпущен при зарядке автомобиля.

Для владельцев и операторов электрозарядных станций новые требования означают необходимость контролировать соответствие используемого измерительного оборудования установленным требованиям и своевременно обеспечивать проведение его поверки.

Для владельцев электромобилей это дополнительная защита от возможных неточностей при расчетах и уверенность в достоверности показаний оборудования.

Введение обязательных требований к измерениям становится особенно актуальным на фоне развития электротранспорта и расширения сети зарядной инфраструктуры в Казахстане. Вместе с ростом количества электрозарядных станций формируются единые правила работы рынка, основанные на принципах точности, прозрачности и доверия между оператором и потребителем.