В Герате состоялся бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Казахстана и Афганистана. Казахстанскую бизнес-делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Асет Нусупов. В мероприятии приняли участие около 12 казахстанских компаний, заинтересованных в расширении сотрудничества и выходе на афганский рынок.

В рамках форума состоялись деловые переговоры и B2B-встречи, в ходе которых предприниматели двух стран обсудили перспективные направления взаимной торговли, возможности увеличения поставок казахстанской продукции и реализацию новых совместных проектов.

По итогам переговоров казахстанские компании WAYSTAR и Kim Rail International заключили с афганской компанией OSMAN KHALID два контракта на поставку пшеницы на общую сумму 11 млн долларов США.

Кроме того, финализированы ценовые условия по поставкам казахстанского подсолнечного масла на общую сумму около 10 млн долларов США при участии Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана. Торжественно состоялась церемония открытия 3-го участка железной дороги «Хаф-Герат», в строительстве которого принимала участие казахстанская компания ТОО «Integra Construction KZ»

Стороны также достигли договоренностей о дальнейшем сотрудничестве по другим направлениям взаимной торговли и продолжении прямых контактов между казахстанскими и афганскими компаниями.

В рамках визита казахстанская делегация ознакомилась с промышленным потенциалом индустриальной зоны провинции Герат. Представители крупных промышленных предприятий продемонстрировали производственные мощности и производственные процессы в сферах добычи и обработки мрамора, производства металлопроката, фармацевтической продукции и безалкогольных напитков.

Казахстан последовательно расширяет торгово-экономическое взаимодействие с Афганистаном. По итогам семи месяцев 2026 года товарооборот между двумя странами достиг 581,1 млн долларов США, превысив показатель за весь 2025 год, когда объем взаимной торговли составил 541,6 млн долларов США.

Основу казахстанского экспорта в Афганистан составляют мука, пшеница, подсолнечное масло, металлопродукция и минеральные удобрения. Рост объемов торговли сопровождается расширением прямых контактов между представителями бизнеса двух стран.

Для развития делового взаимодействия Казахстан регулярно проводит торгово-экономические миссии, бизнес-форумы и B2B-встречи. Дополнительные возможности для продвижения отечественной продукции и установления прямых деловых связей создают Торговые дома Казахстана в Кабуле и Герате.

Проведенный бизнес-форум и достигнутые договоренности способствуют дальнейшему расширению взаимной торговли, увеличению поставок казахстанской продукции и укреплению прямого взаимодействия между предпринимателями двух стран.