С 08.30 часов 30 сентября 2026 года по 17.30 часов 30 октября 2026 года АО «ЦРТП «QazTrade» объявляет о начале дополнительного приема заявок на получение возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг на внешние рынки посредством веб-портала https://export.gov.kz/qaztrade

Заявки, поступившие через веб-портал после 17.30 часов и в выходные дни, будут зарегистрированы следующим рабочим днем, в порядке очередности.

Телефон для справок:

8 (7172) 76-85-11 (вн. 106, 302, 341, 292)

8 (7172) 76-85-88 (вн. 327, 301, 326)

8 (7172) 76-85-91 (вн. 101, 340)

8 (7172) 76-85-25 (вн. 322)

Телефон для решения технических вопросов, возникающих при подаче заявок:

8 (7172) 76-88-27 (вн. 112)

Подробная информация о порядке получения возмещения части затрат регламентирована Правилами (https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028994) и размещена на веб-портале (https://export.gov.kz/) и на сайте (https://qaztrade.org.kz/), перечни товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также цифровых услуг утверждены приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 10 июля 2026 года №219-НҚ (https://adilet.zan.kz/rus/docs/G26TI000219).