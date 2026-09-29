QazTrade провел брифинг по Среднему коридору для делегации Парламента Великобритании

АО «QazTrade» организовало информационный брифинг по развитию Среднего коридора для парламентской делегации Британской группы Межпарламентского союза. Делегацию возглавил Председатель Специального комитета по обороне Палаты общин Тан Дхеси, в ее состав также вошли члены Палаты общин и Палаты лордов Парламента Великобритании.

Генеральный директор АО «QazTrade» Нурлан Кулбатыров рассказал о текущем состоянии Среднего коридора и о перспективах его развития как важного торгового маршрута не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии.

Директор по развитию бизнеса ТОО «SEMURG INVEST» Мадина Анет представила инфраструктуру Semurg в порту Курык на Каспийском море. Развитие кластера многофункционального морского терминала «Саржа» предусматривает создание пропускной мощности до 5 млн тонн в год, включая контейнерные мощности до 110 тыс. ДФЭ в год.

Национальный координатор Международного торгового центра (ITC) Джалил Булатов рассказал о проектах, которые реализуются в регионе при поддержке Европейского союза в рамках инициативы Global Gateway.