Завершен квалификационный отбор на занятие вакантных должностей сотрудников в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Порядок квалификационного отбора кандидатов на занятие вакантных должностей сотрудников в ЕЭК проведен в соответствии с Правилами квалификационного отбора кандидатов на занятие вакантных должностей сотрудников ЕЭК, утверждёнными Приказом Заместителя Премьер – Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 4 июля 2022 года № 280 – НҚ (Правила).

11 сентября 2026 года проводились собеседования с заявившимися кандидатами, в ходе которого претенденты оценивались на знание институциональных основ ЕАЭС, профессиональный уровень и соответствие критериям, указанным в пункте 10 Правил.

Следующий квалификационный отбор будет объявлен в первом полугодии 2027 года.

Отмечаем, что отсутствие рекомендации уполномоченного органа у кандидатов не лишает их возможности принимать дальнейшее участие в конкурсном отборе на замещение вакантных должностей в ЕЭК.