Казахстан видит 637,5 млн долларов экспортного потенциала на рынке Австрии

Казахстан рассматривает возможность увеличить экспорт обработанной продукции в Австрию на 637,5 млн долларов. Потенциал рассчитан по 100 товарным позициям: от металлургии и нефтехимии до продуктов питания и машиностроения. Об этом говорили на встрече в Астане вице-министра торговли и интеграции Казахстана Айдара Абилдабекова с делегацией Австрии во главе с председателем Группы парламентской дружбы «Казахстан - Австрия» Маркусом Хофером. Стороны обсудили, как превратить существующий торговый потенциал в конкретные поставки, инвестиции и совместные проекты.

Сейчас торговля между странами пока не отражает всех возможностей. За январь - июль 2026 года товарооборот составил 159,9 млн долларов. При этом казахстанский экспорт вырос в 2,4 раза и достиг 7,64 млн долларов.

Наибольший потенциал Казахстан видит в продукции с высокой добавленной стоимостью. Только по металлургической продукции возможный объем дополнительного экспорта оценивается в 326,6 млн долларов, по нефтехимии в 139,6 млн долларов, по продукции пищевой промышленности почти в 97 млн долларов.

«Для нас важно не просто увеличить объем торговли, а расширить присутствие казахстанской продукции на европейском рынке. Мы видим конкретные товарные позиции и компании, которые уже сегодня могут работать в этом направлении», отметил вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков.

В ходе встречи Маркус Хофер отметил заинтересованность австрийской стороны в закупках растительного масла из Казахстана. Также интерес для Австрии представляют производство и переработка зерновой продукции, развитие проектов в сфере искусственного интеллекта и другие направления с потенциалом для сотрудничества. Стороны обсудили возможности расширения поставок казахстанской продукции на австрийский рынок и реализации совместных проектов.

Отдельное внимание уделили развитию транспортно-логистических связей. Казахстан и Австрия заинтересованы в расширении грузоперевозок по железной дороге и через Каспийское море. Стороны намерены совместно работать над увеличением потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, развитием логистической инфраструктуры и повышением эффективности перевозок.

Еще одно направление агропромышленный комплекс. Казахстан готов наращивать поставки в Австрию зерна, муки, мяса, птицы, рыбы, меда, семян льна и органической продукции.

Стороны также обсудили развитие совместных проектов в сфере глубокой переработки металлургического и минерального сырья. Вопросы расширения торговли и сотрудничества планируется продолжить на предстоящем заседании Межправительственной комиссии и Делового совета в Вене.

Для Казахстана ключевой вопрос теперь превратить обозначенные 637,5 млн долларов экспортного потенциала в реальные контракты, новые поставки и долгосрочные партнерства с австрийским бизнесом.