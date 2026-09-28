Казахстан занял 32-е место среди 185 государств по уровню развития аккредитации

Казахстан занял 32-е место в мире по уровню развития аккредитации согласно Глобальному индексу инфраструктуры качества Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025.

В общем рейтинге GQII 2025 Казахстан расположился на 48-м месте среди 185 государств. Показатели страны оцениваются по трем ключевым составляющим национальной инфраструктуры качества - аккредитации, метрологии и стандартизации.

Наиболее высокую позицию Казахстан занял именно в сфере аккредитации - 32-е место. В области метрологии страна расположилась на 43-й позиции, в сфере стандартизации на 70-й.

Аккредитация является одним из ключевых элементов инфраструктуры качества. Она обеспечивает официальное признание компетентности органов по оценке соответствия - испытательных и калибровочных лабораторий, органов по сертификации и инспекционных органов. Эффективно функционирующая система аккредитации способствует повышению доверия к результатам испытаний, измерений и сертификации, а также создает условия для признания их результатов на международном уровне.

Глобальный индекс инфраструктуры качества GQII позволяет сопоставлять уровень развития систем качества различных государств мира. При формировании рейтинга анализируются данные в области аккредитации, стандартизации и метрологии.

Согласно информации GQII, индекс формируется на основе открытых данных официальных институтов инфраструктуры качества. В частности, используются сведения международных организаций и национальных органов в области метрологии, стандартизации и аккредитации.

Результаты GQII позволяют оценивать состояние национальной инфраструктуры качества и отслеживать ее развитие в международном сопоставлении. Развитая инфраструктура качества играет важную роль в обеспечении доверия к продукции и услугам, развитии международной торговли и повышении конкурентоспособности экономики.

Глобальный индекс инфраструктуры качества (GQII) является инициативой Mesopartner и реализуется при многолетней финансовой и содержательной поддержке немецкого Национального метрологического института PTB и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), с участием национальных органов инфраструктуры качества и международных экспертов. С 2023 года проект также тесно сотрудничает с ЮНИДО и партнёрами INetQI

Справочно: Global Quality Infrastructure Index - международная инициатива Mesopartner по сбору, анализу и распространению открытых данных о развитии инфраструктуры качества в странах мира.

Источник: Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, Mesopartner.