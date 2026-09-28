Общественный совет при МТИ обсудил ключевые вопросы внутреннего рынка

В Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан состоялось очередное заседание Общественного совета с участием министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева.

В ходе заседания рассмотрены вопросы регулирования риелторской деятельности, защиты прав потребителей, обеспечения добросовестной конкуренции и совершенствования нормативно-правовой базы.

Отдельное внимание уделено вопросам регулирования рынка риелторских услуг. Член Общественного совета Марлен Смаилов отметил необходимость установления прозрачных правил работы участников рынка, защиты потребителей и повышения ответственности риелторов. В частности, среди актуальных вопросов были обозначены отсутствие единого государственного реестра риелторов, обязательной аккредитации и единых стандартов оказания услуг, а также недостаточная прозрачность ценообразования и механизмов рассмотрения жалоб потребителей.

В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что работа по совершенствованию законодательства в сфере риелторской деятельности проводится по инициативе депутатов.

В рамках этой работы Министерство получило три положительных заключения Правительства по законодательным инициативам, направленным на регулирование риелторской деятельности, порядка оказания риелторских услуг, лицензирования и государственного контроля в данной сфере.

При рассмотрении соответствующих законопроектов Правительство отметило отсутствие необходимости разработки отдельного самостоятельного закона «О риелторской деятельности». Вместе с тем была подтверждена необходимость совершенствования правового регулирования и усиления защиты прав потребителей при оказании риелторских услуг.

В настоящее время законопроект по вопросам регулирования риелторской деятельности находится на рассмотрении в Курултае Республики Казахстан. Параллельно разрабатывается и согласовывается профессиональный стандарт Республики Казахстан в сфере риелторских услуг.

Председатель Ассоциации PANA Асет Айтбай отметил, что инициатива по совершенствованию регулирования риелторской деятельности была выдвинута профессиональным сообществом два года назад. По его словам, одной из основных проблем рынка остается наличие большого количества непрофессиональных посредников и случаев мошенничества.

«Все предлагаемые изменения мы будем дополнительно обсуждать с членами Общественного совета. В рамках рабочей группы при Курултае будет продолжена детальная проработка вопросов регулирования риелторской деятельности», - отметил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Стратегический блок повестки был посвящен повышению конкурентоспособности отечественной мясоперерабатывающей отрасли. Члены Общественного совета обратили внимание на качество импортных колбасных изделий и необходимость усиления контроля за продукцией, представленной на рынке. В частности, было предложено проводить на постоянной основе отбор образцов колбасных изделий из торговых точек для лабораторных исследований.

Также члены Общественного совета подняли вопрос происхождения отдельных товаров, представленных на рынках. По их словам, в ряде случаев потребителю сложно определить, где и кем произведена продукция и каким образом она попала на рынок.

«Именно поэтому цифровая карта товаров сегодня имеет большое значение. Мы активно работаем над Национальным каталогом товаров, который позволит точно отслеживать движение продукции: откуда товар поступил и куда далее направляется. Правительство системно занимается обелением экономики. Понятно, что это комплексная работа, которая требует времени, но цифровизация таких процессов позволит повысить прозрачность товарных потоков», - отметил министр.

В завершение заседания члены Общественного совета единогласно поддержали выход Галыма Кусаинова из состава Совета в связи с поданным им заявлением по собственному желанию. Вместо него в состав Общественного совета вошла Қасымова Дана Темірханқызы.